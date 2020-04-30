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30 квітня 2020, Київ 14:37
Новини | Міжнародні

У Росії вбили трьох людей, підозрюваних у тероризмі

Перед тим в одному з районів Єкатеринбурга і приміському окрузі був запроваджений режим контртерористичної операції

У Росії Національний антитерористичний комітет заявив, що в Єкатеринбурзі вбиті троє підозрюваних у підготовці терактів.

У повідомленні йдеться, що в Чкаловському районі Єкатеринбурга співробітники ФСБ провели контртерористичну операцію. На місці вилучені зброя, боєприпаси і саморобні вибухові пристрої.

Перед тим в одному з районів Єкатеринбурга і приміському окрузі був запроваджений режим контртерористичної операції.

За даними регіонального сайту URA.RU, операція проводилася на в'їзді до Єкатеринбурга. Підозрювані жили в покинутому садовому будиночку. При затриманні вони чинили опір і «зазнали поранень, несумісних із життям», пише видання.

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