У Росії горить Новочеркаська ГРЕС, влада заперечує, що причиною був вибух

У Ростовській області Росії загорілася Новочеркаська ГРЕС, у гасінні пожежі беруть участь 46 людей, ідеться в повідомленні МНС.

Місцеве видання 161.ru із посиланням на джерело у силових структурах стверджувало, що причиною пожежі став вибух.

Згодом губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що інформація про вибух не підтвердилася.

«Імовірною причиною фахівці називають спалах газу під час технологічних робіт на станції», — написав чиновник у телеграм-каналі.

За словами Голубєва, зараз пожежа вже локалізована. Постраждали троє співробітників станції, їх госпіталізовано.

Робота станції зупинена, для споживачів у Ростовській області запроваджені тимчасові обмеження постачання електроенергії, уточнив губернатор.

ГРЕС – російська абревіатура на позначення «державної районної електростанції» (мається на увазі промисловий, а не адміністративний район), фактично є конденсаційною електростанцією великої потужності.