Росія твердить, що через атаку з боку Ізраїлю сирійська ППО ледь не збила пасажирський літак

Росія стверджує, що авіалайнер Airbus A320 зі 172 пасажирами на борту здійснив аварійну посадку на контрольованій російськими військовими авіаційній базі «Хмеймім». Згідно з російським повідомленням, це сталося після того, як сили сирійської протиповітряної оборони (ППО) ледь не вразили пасажирський літак.

Сирійська ППО намагалася відреагувати на ракетний обстріл з боку Ізраїлю поблизу Дамаска, заявив речник російського міністерства оборони Ігор Конашенков.

За словами Конашенкова, після 2:00 7 лютого чотири ізраїльські винищувачі F-16 випустили вісім ракет по передмістю Дамаска, не входячи в повітряний простір Сирії.

У цей час пасажирський літак, який прямував з Тегерана до Дамаска, готувався до посадки, заявив Конашенков. Авіалайнер в останній момент ухилився від «летальної зони» обстрілу, твердить російська сторона.

Інших подробиць інциденту наразі немає. Ізраїль не коментував повідомлень з боку Росії.