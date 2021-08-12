Гелікоптер із 16 людьми на борту зазнав аварії на півострові Камчатка в Росії

У Росії на півострові Камчатка 12 серпня упав вертоліт Мі-8 з 16 людьми на борту, восьмеро з них знайдені живими, тривають пошуки ще восьми людей. Гелікоптер злетів незадовго до 10-ї ранку за місцевим часом у Кроноцькому заповіднику.

У Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій Росії повідомили, що на борту було 13 пасажирів і троє членів екіпажу.

Гелікоптер Мі-8 упав в озеро і затонув на глибині близько 100 метрів. Рятувальники на човнах та водолази продовжують пошуки.

Півострів Камчатка розташований більш ніж за шість тисяч кілометрів на схід від Москви і популярний серед туристів через свої пейзажі та природу.