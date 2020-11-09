Путін заборонив суддям Конституційного суду Росії публікувати особливі думки щодо рішень суду

Президент Росії Володимир Путін підписав зміни до закону про Конституційний суд Росії, які, серед численних інших змін, забороняють його суддям публікувати свої особливі думки щодо рішень цього суду.

Ці судді, як і раніше, будуть мати право висловлювати такі особливі думки в разі незгоди з рішенням суду або свої думки щодо мотивів голосування за таке рішення, а також викладати їх письмово. Але відтепер такий суддя «не має права оприлюднювати особливу думку чи думку в будь-якій формі або публічно на неї посилатися».

Раніше закон про ці зміни схвалили обидві палати російського парламенту.

Дотепер такі особливі думки незгодних суддів Конституційного суду Росії або й думки щодо окремої мотивації в разі, якщо вони голосували за рішення суду, але з інших мотивів, публікувалися в офіційному «Вісникові Конституційного суду». І хоча ці особливі думки не мали самостійної юридичної сили, вони могли впливати на подальше правозастосування.