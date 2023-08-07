Курс долара в Росії сягнув 97 рублів, це рекорд за 16 місяців

Курс долара під час торгів на Московській біржі піднявся вище 97 рублів. Це сталося вперше з 25 березня 2022 року, зазначає агенція «Інтерфакс».

За рік – від серпня 2022-го до серпня 2023-го – російська валюта девальвувала більш як у півтора рази. Торік у цей же період за долар у Росії давали близько 60 рублів, тепер курс наближається до 100.

У лютому 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, курс досяг позначки понад 120 рублів за долар, але за кілька місяців російський Центробанк повернув його до значень, які були перед масштабним вторгненням. Зараз девальвація відбувається повільно, в регульованому режимі.