Росія: опозиціонерка пропонує ЦВК не реєструвати список владної партії через контакти Лаврова з «Талібаном»

Правозахисниця Марина Литвинович, висунута на вибори в Державну думу Росії від партії «Яблоко», подала скаргу в ЦВК з вимогою не реєструвати список владної партії «Єдина Росія». Причиною названа присутність у списку міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який, як наголошується в скарзі, «відомий своєю багаторазовою взаємодією» з визнаним у Росії терористичним і забороненим рухом «Талібан».

Текст скарги кандидатка в депутати виклала у фейсбуці. У документі перераховані повідомлення про контакти Лаврова з представниками талібів, що тривають із 2018 року. Російський Верховний суд заборонив рух ще в 2003 році, нагадує Литвинович. Вимагаючи не реєструвати єдиноросів, вона посилається на російський закон, який не дозволяє обиратися в парламент громадянам, причетним до заборонених у Росії організацій.

За цим законом, формулювання якого були посилені в 2021 році, в російській столиці вже не були зареєстровані кандидат на вибори в Московську міську думу Ілля Яшин, виборчі комісії відмовляються реєструвати колишніх співробітників фондів Олексія Навального, заборонених і визнаних судом екстремістськими.

Таліби нині контролюють більшу частину території Афганістану. На тлі виведення американських військ аналітики прогнозують повалення офіційного афганського уряду.

9 липня речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що контакти з талібами необхідні через ситуацію в Афганістані. Переговори з рухом ведуть так само представники США і багатьох інших країн. Однак рішення суду про заборону організації в Росії не скасовувалося.