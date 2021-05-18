Депутат у Росії стурбований через «рекламу символіки ЛГБТ» на футбольному матчі у Франції

Депутат нижньої палати російського парламенту, Державної думи, В’ячеслав Лисаков поскаржився до Генпрокуратури Росії на трансляцію футбольного матчу між французькими командами «Монако» і «Ренн», він убачає в ній пропаганду ЛГБТ. Про це пише російська служба Радіо Свобода.

Гру французького футбольного чемпіонату транслював 16 травня російський телеканал «Матч». Гравці вийшли на поле у футболках з номерами на спині, пофарбованими в кольори веселки. Таким чином, на думку депутата Лисакова, російський телеканал допустив «рекламу символіки ЛГБТ» всупереч забороні пропаганди таких сексуальних відносин серед неповнолітніх.

У своїй заяві Лисаков закликав Генпрокуратуру провести «всебічну перевірку» події і, в разі підтвердження порушення, «вжити заходів прокурорського реагування».

Відзначається, що серед футболістів, які вийшли на поле у формі з «райдужними» номерами, був гравець збірної Росії Олександр Головін, який виступає за «Монако».

Спортивний телеканал поки не коментував звернення депутата Лисакова.