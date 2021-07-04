Росія: торговельна мережа вибачилася за матеріал про лесбійську родину

У Росії одна з торговельних мереж, що продає продукти харчування, зняла з сайту і соцмереж рекламну статтю про те, як люди користуються її продуктами, і одним із колективних героїв оповіді була лесбійська родина. Натомість керівництво компанії оприлюднило вибачення за публікацію цієї статті, під яким підписалися понад десять її чільних керівників.

Первісна стаття, оприлюднена наприкінці червня, була позначена як «18+», як того вимагає російське законодавство, – щоб не виявилося «пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх», що забороняє спеціальний російський закон.

«Це вперше в історії «Вкусвілла», – написала компанія в передмові. – Але ми вважаємо, що не розповісти про реальні родини наших покупців буде лицемірством. Радимо зважити всі «за» і «проти», перш ніж читати цей репортаж».

Після оповіді про дівчину, яка зараз живе сама з собакою на дачі, і ще три родини четвертим пунктом розповідається про родину з чотирьох жінок. Одна з них розповідає про свою матір і сестру, які «одружені» на жінках, а також про веганство всієї родини, те, як вони сортують усе сміття, бо «співпереживають природі і тваринам», про те, що вони також правозахисниці, прихильниці принципу fair trade і щовечора всі разом обговорюють питання фемінізму.

Герої всіх п’яти оповідей також діляться враженнями про те, які продукти мережі вони люблять.

Тепер за посиланням на цю статтю на сайті компанії міститься зовсім інший текст: «На цьому місці була стаття, яка боляче зачепила почуття великої кількості наших покупців, працівників, партнерів і постачальників. Ми шкодуємо, що так сталося, і вважаємо цю публікацію своєю помилкою, яка стала виявом непрофесіоналізму окремих співробітників… Ніяким чином ми не хотіли стати джерелом розбрату й ненависті. Приносимо свої щирі вибачення всім своїм покупцям, працівникам, партнерам і постачальникам», – і далі йдуть підписи 12 керівників компанії.

Як повідомляло днями російське інтернет-видання «МБХ-медіа», ця публікація викликала хвилю негативних відгуків на адресу компанії, а членкиням лесбійської родини стали надходити погрози в соцмережах.