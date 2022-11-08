У Росії в 2022 році зафіксували рекордний відтік мігрантів

За вісім місяців 2022 року у Росії зафіксували рекордний відтік мігрантів, пише канал «Можемо пояснити», проаналізувавши дані Росстату.

Згідно з офіційними даними, з січня до серпня цього року до Росії приїхало майже 444 тисячі мігрантів, а виїхало понад 506 тисяч. Міграційний відтік становив 62,5 тисячі людей. Як зазначається у публікації «Можемо повторити», такого відтоку не було навіть у 2020 році, коли розпочалася пандемія COVID-19.

До початку війни на заробітки до Росії активно приїздили українці. За підсумками 8 місяців 2021 року Україна перебувала на другому місці серед усіх країн за кількістю мігрантів – тоді приплив склав 34,6 тисячі осіб. Більше мігрантів було лише з Таджикистану – плюс 49,2 тисячі.

Цього року за 8 місяців спад мігрантів з України склав 8,5 тисячі. Серед рекордсменів з відтоку – Вірменія (мінус 15,7 тисячі), Киргизстан (мінус 14 тисяч), Узбекистан (мінус 13,7 тисячі). Більше людей вʼїхали, ніж виїхали, лише з Таджикистану.

У жовтні президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність скоригувати нинішню концепцію міграційної політики. За його словами, вона має враховувати усі «потенційні виклики». Експерти вважають, що умови для мігрантів будуть жорсткішими, тому їх стане ще менше. При цьому, згідно з опитуваннями, працювати замість мігрантів і за їхню зарплату громадяни Росії не бажають.