У Росії та окупованих нею Криму та Cевастополі відбуваються місцеві вибори

У 40 регіонах Росії та окупованих Москвою українських Криму та Севастополі 13 вересня відбувається голосування за кандидатів в депутати місцевих органів влади. Ці вибори розглядаються як найважливіша перевірка на міцність владної партії «Єдина Росія», яка втрачає симпатії населення, а наступного року має пройти головне випробування – загальнонаціональні вибори.

Близько 35 мільйонів громадян беруть участь у нинішніх виборах. Спостерігачі від ОБСЄ не були запрошені для участі в спостереженні за голосуванням.

Цього року влада вперше дозволила місцевим виборчим комісіям проводити вибори впродовж трьох днів. Ця зміна, як повідомляє офіційна інформагенція ТАСС, пов’язана з пандемією COVID-19 і покликана сприяти захисту здоров’я виборців. 11 і 12 вересня були встановлені як додаткові дні, а 13 вересня – як основний день голосування.

В цілому 11–13 вересня в Росії та на окупованих нею територіях відбуваються понад 9 тисяч різних виборчих кампаній і місцевих референдумів.

Уперше багатоденне голосування в Росії було використано під час схвалення поправок до Конституції (25 червня - 1 липня). Газета «Коммерсант» звертає увагу, що тоді виникли проблеми при спробах організувати спостереження за ходом голосування – через тривалість процесу. Право надсилати спостерігачів могли тільки федеральна і регіональні громадські палати. За угодою з громадськими палатами на дільницях могли бути присутніми спостерігачі від партій, але цим правом скористалися не всі – КПРФ, «Яблуко» і ПАРНАС відмовилися це робити.