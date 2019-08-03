У Росії назвали нові цифри затриманих у Москві

У Росії назвали нові цифри затриманих під час розгону несанкціонованої опозиційної акції у столиці Москві. За даними російського незалежного правозахисного медіапроєкту «ОВД-Інфо», станом на 18.40 місцевого часу, який нині збігається з київським, затриманих, про яких відомо, було вже принаймні 685. Ці цифри продовжують зростати.

Серед затриманих – і відома діячка Любов Соболь, юристка Фонду боротьби з корупцією опозиційного діяча Олексія Навального, одна з небагатьох відомих лідерів протестів, які залишалися на свободі після ще більш масових затримань тиждень тому. Її затримали ще до початку акції, витягши з таксі, яким вона збиралася їхати на опозиційний захід.

Нинішня акція, названа «Прогулянки по бульварах», частинах Бульварного кільця в центрі Москви, не була погоджена місцевою владою. Ініціатори акції закликали своїх прихильників пройти Бульварним кільцем без плакатів і без гасел із вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для «підтримання громадського порядку».

У справі про масові заворушення в російській столиці 27 липня загальна кількість затриманих станом на 2 серпня сягнула 10.

Та акція 27 липня, як і нинішня, відбулася на заклик незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи від опозиції. Мерія Москви не погодила й той мітинг, і поліція його жорстоко розігнала, затримавши понад 1300 людей. Після мітингу Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про «масові заворушення» в Москві. Упродовж останніх дох днів поліція проводить обшуки в активістів, які брали участь у тій акції опозиції.