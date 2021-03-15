Стрілянина на кордоні: Росія понад три місяці не віддає тіло загиблого українця

Родина загиблого внаслідок стрілянини на кордоні України та Росії українця Євгена Голубєва вже понад три місяці не може повернути його тіло на батьківщину. Інцидент стався в ніч з 3 на 4 грудня на межі Сумської та Бєлгородської областей, поблизу російського населеного пункту Пороз. У Росії затримку репатріації тіла мотивують слідчими діями, розповіла проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії« дружина загиблого українця Сабіна Голубєва. Контакт із жінкою підтримує посольство України в Російській Федерації.

«Я особисто дзвонила, посольство мені встановило контакт, слідчому Бєлгородської області. Коли я консультувалася, коли і як я можу отримати тіло чоловіка, то він мені сказав, що тіло Голубєва знаходиться в морзі. І поки що ніякої інформації мені повідомити не можуть. Потім, коли я зідзвонювалась з завідувачем бюро бєлгородського моргу, то він мені сказав, коли я запитала, як і коли я можу забрати тіло чоловіка, він сказав: приїжджайте хоч зараз. Тільки вам потрібен дозвіл слідчого, який веде цю справу», – розповідає дружина загиблого Євгена Голубєва Сабіна Голубєва.

Пізніше жінці повідомили, що справу з Бєлгорода передали в Москву, в Головне слідче управління Слідчого комітету РФ. В українському МЗС проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» повідомили, що, попри численні запити посольства України в Російській Федерації до Міністерства закордонних справ РФ та інших компетентних органів Росії щодо офіційного підтвердження факту загибелі Євгена Голубєва та обставин його загибелі, офіційна відповідь російської сторони до української дипломатичної установи не надходила.

«Водночас, за інформацією посольства України в РФ, тіло Євгена Голубєва наразі знаходиться на зберіганні в Обласній державній бюджетній установі охорони здоров’я «Бєлгородське бюро судово-медичної експертизи» до окремого розпорядження органу досудового розслідування. Кримінальне провадження, порушене за фактом смерті Євгена Голубєва, здійснює Головне слідче управління Слідчого комітету РФ. За словами російських слідчих, дозвіл на видачу тіла загиблого для поховання буде надано після отримання остаточних результатів судово-медичної експертизи», – йдеться у відповіді українського МЗС на запит «Донбас Реалії».

Згідно з документами російського слідства, які «Донбас Реалії» отримали від джерела в правоохоронних органах, стріляв в українця військовослужбовець Прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій області підполковник Дмитро Пєшехонов. З ним у наряді також були старший лейтенант Єгор Єрмолаєв і прапорщик Юрій Чиж.

Водночас співрозмовник «Донбас Реалії» в правоохоронних органах припускає, що стрілянину навмисне списують на цей наряд, щоб приховати сліди підготовки провокації спецпризначенцями ФСБ. Оскільки напередодні інциденту спецпідрозділ вертольотом перекинули в Грайворон, де і розташований штаб місцевих прикордонників.

«Донбас Реалії» також отримали запис телефонної розмови, яка, стверджує співрозмовник, відбулася на кордоні поблизу місця загибелі Євгенія Голубєва у ніч з 3 на 4 грудня незадовго до інциденту. Це розмова двох людей, але записати вдалося лише одного.

«Розташовуйтесь, як зручно, і чекайте. Якщо підуть, то ... (нерозбірливо – ред.) красунчики. Тільки там прикордонники приїдуть з балалайками, вони в темі. Їх не треба працювати (сміється – ред.)», – говорить невідомий чоловік на аудіозапису.



Аудіо, за словами нашого співрозмовника, підтверджує – провокацію зі стріляниною російські силовики планували завчасно. Щоправда, готуючи засідку, мали необережність обговорити деякі деталі по мобільному телефону, а не через закритий зв’язок.

Зазначимо, згідно з офіційним повідомленням ФСБ РФ та Слідчого комітету РФ, на територію Росії у ніч з 3 на 4 грудня 2020 року проривалася озброєна група з трьох людей. Під час затримання один із порушників загинув, а двоє інших втекли в Україну. Радіо Свобода повідомляло раніше, що загиблий Євгеній Голубєв був цивільною особою.