Росія викликала посла Норвегії через висилку російського дипломата з Осло

Міністерство закордонних справ Росії викликало 28 серпня посла Норвегії через висилку російського дипломата з Осло, повідомляє офіційна російська інформагенція «РИА Новости».

Раніше цього місяця Норвегія заявила, що вислала російського дипломата через підозру в шпигунстві. Москва заявила, що звинувачення є безпідставними.

За даними норвезьких ЗМІ, висланий росіянин працював у торговельному відділі посольства і вчинив дії, несумісні зі статусом співробітника дипмісії.

ЗМІ також повідомляли, що затриманий у зв’язку з цими подіями громадянин Норвегії походить із Росії. Він працює співробітником консалтингової компанії, що співпрацює з проєктом «Північний потік-2».

Норвежця затримали під час зустрічі імовірно з офіцером російської розвідки. За словами адвоката, його підзахисний визнав передачу інформації за винагороду, однак відкинув звинувачення в загрозі безпеки Норвегії. Затриманому загрожує до 15 років в’язниці.

Спецслужби не стали затримувати російського громадянина. Чи був він дипломатом – невідомо.

Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що в Осло зайняті пошуком міфічних шпигунів, замість того, щоб боротися зі спільними викликами

Попередній шпигунський скандал між Росією і Норвегією стався у 2017 році. Тоді в Москві заарештували норвежця Фроде Берга – його звинуватили в отриманні секретних відомостей про ВМФ Росії. У 2019 Берг отримав 14 років позбавлення волі і незабаром разом з двома литовцями його обміняли на двох засуджених у Литві за шпигунство росіян.