Президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода вимагає покарати винних у нападі на дописувача в Росії

Президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Джеймі Флай вимагає покарати винних у нападі в Росії на журналіста Андрія Афанасьєва, дописувача проєкту Сибір.Реалії Російської служби Радіо Свобода.

«Російські правоохоронці мають ретельно розслідувати і притягнути до відповідальності всіх причетних до нападу на Андрія. Журналістські розслідування – не злочин», – заявив він.

На Андрія Афанасьєва напали в місті Благовєщенську на Далекому сході Росії 9 червня. Невідомі підстерегли і побили журналіста біля під’їзду будинку, в якому він живе. Афанасьєв пов’язує цей напад зі своєю професійною діяльністю і розслідуванням про місцевого депутата, над яким журналіст працює останнім часом.

За інформацією редакції Сибір.Реалії, журналіст не отримав жодної відповіді від поліції про перебіг розслідування. Співробітники МВС наступного дня після нападу лише провели опитування сусідів Афанасьєва. Свідки розповіли, що бачили нападників, у масках і рукавичках, поруч із будинком, у якому живе журналіст, за три години до його побиття. Інформації про те, чи було порушено кримінальну справу за фактом того, що сталося, немає.

Журналіст звернув увагу, що зараз живе не за адресою своєї офіційної прописки, і цю адресу він не вказував ні в яких заявах чи документах, тож він припускає, що його вистежували.

Афанасьєв повідомив, що лікарі зафіксували в нього численні травми, гематоми, перелом носа і погіршення зору. «Я планую одужати і почати працювати. Я дуже сподіваюся все-таки зробити репортаж про депутата Домашенкіна, хоча після побиття джерела моєї інформацією відмовляються від раніше даних інтерв’ю, не хочуть навіть про цю справу говорити. Коли мене опитувала поліція, вони уточнювали про розслідування, хто і що мені повідомляв, якою інформацією я володію – я відмовився відповідати, бо мені наміри поліцейських не відомі», – повідомив Афанасьєв.

Ідеться про місцевого депутата, представника прокремлівської партії «Єдина Росія» Андрія Домашенкіна. Той на прохання Радіо Свобода про коментар щодо його можливої причетності до нападу відповів коротко: «Цією справою вже займаються правоохоронні органи».

Напад на Андрія Афанасьєва також засудив базований у Нью-Йорку «Комітет на захист журналістів. «Російські правоохоронці мають негайно розслідувати жорстокий напад на журналіста-дописувача РВЄ-РС Андрія Афанасьєва і забезпечити, щоб нападники були знайдені і притягнені до відповідальності», – заявила координаторка програм Європи і Центральної Азії цієї організації Ґульноза Саїд.