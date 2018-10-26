У Краснодарському краї Росії вже шість людей загинули через повені

У Росії, у Краснодарському краї на заході європейської частини країни, на узбережжі Чорного моря, вже не менш ніж шість людей загинули внаслідок повеней, спричинених сильними зливами.

Як повідомив міністр надзвичайних ситуацій цього російського регіону Сергій Капустін, тіла жертв знайшли в Туапсинському й Апшеронському районах краю.

Є також зниклі безвісти.

Повінь через зливи, що пройшли 24 і 25 жовтня, охопила близько 30 міст і сіл, зокрема й міста Туапсе і Сочі. Затоплені понад 2 тисячі 300 будинків, у яких жили 5 тисяч 200 людей.

У багатьох потерпілих місцевостях немає постачання електроенергії, газу й води. Зруйновані деякі автомобільні дороги і мости, зокрема на трасі загальноросійського значення Сочі – Москва, селевий потік пошкодив місцевий нафтопровід.

Через повінь зупинене залізничне і автобусне сполучення. Місцева влада оголосила в потерпілій частині регіону режим надзвичайної ситуації.

При цьому, за даними метеорологів, протягом найближчих двох діб зменшення опадів не планується.