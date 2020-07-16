Росія: в Москві затримали понад 140 людей під час протестів

Російська поліція затримала 15 липня в Москві понад 140 людей, які протестували проти затверджених конституційних змін, що дозволяють президенту Володимиру Путіну перебувати при владі до 2036 року.

Серед затриманих були виконавчий директор правозахисної групи «Відкрита Росія» Андрій Пивоваров, політик Юлія Галяміна та її дочка.

Сотні людей зібралися на площі Пушкіна в Москві, скандуючи «Путін у відставку» та «Путін шахрай». Вони офіційно підписали петицію проти конституційних змін, які були схвалені під час загальнонаціонального голосування, проведеного між 25 червня та 1 липня.