Росія зняла санкції з українських підприємців Вадима Новинського й Андрія Кісельова

Уряд Росії виключив зі свого санкційного списку двох українських підприємців – Вадима Новинського і Андрія Кісельова.

Постанова про це від 20 квітня оприлюднена на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації і таким чином набула чинності.

Під згаданим у ній номером 216 у російському санкційному списку версії кінця 2018 року був Кісельов Андрій Миколайович, під номером 358 – Новинський Вадим Владиславович.

Андрій Кісельов, зокрема, є одним із двох кінцевих бенефіціарів (разом із Наталією Кісельовою) ТОВ «Укртрейд компані ЛТД», його також пов’язують із компанією ТОВ «Укр мет», у якій він був записаний як комерційний директор до 2014 року. В попередньому скликанні Верховної Ради Кісельов, офіційно зареєстроване постійне місце проживання якого – в нині окупованому Донецьку, був народним депутатом від «Опозиційного блоку», він досі записаний як уповноважена особа Донецької міської організації всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молоді регіони», створеної свого часу тодішньою Партією регіонів.

Вадим Новинський, родом із Росії (громадянство України йому надав 2012 року тодішній президент України Віктор Янукович), і нині є народним депутатом (позафракційний, член «Опозиційного блоку»). У довгому переліку його активів головні – ПрАТ «Смарт-холдинг» і збудована навколо нього група компаній, у якій він є кінцевим бенефіціаром, і значна частка в групі компаній «Метінвест», у якій бенефіціаром є Рінат Ахметов. Він також відомий своєю активною позицією на підтримку українського підрозділу Російської православної церкви – УПЦ (МП).

Обидва потрапили до другої, значно розширеної редакції санкційного списку в грудні 2018 року. Первісно Росія запровадила свої санкції проти великої групи українських фізичних і юридичних осіб у листопаді 2018 року, мотивуючи їх «недружніми діями України» стосовно громадян і юридичних осіб із Росії, тобто у відповідь на українські санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, причетних до агресії Москви проти України. Російські заходи передбачали заморожування активів підсанкційних на території Росії і заборону їм виводити капітал із цієї країни.

До російських списків, крім проукраїнських діячів, потрапила й група громадян України відносно чи й відверто проросійського спрямування. В Україні це коментували як «операцію прикриття», маючи на увазі, що внесенням до списку Росія «прикривала агентів впливу Москви в Україні».