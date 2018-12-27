Це «операція прикриття» – Карпунцов про російські санкції

Гості програми «Ваша Свобода»: Микола Давидюк, директор аналітичного центру «Політика»​; Валерій Карпунцов, народний депутат України (БПП); Євгеній Мураєв, народний депутат України (позафракційний).

Відбувся черговий обмін санкціями між Росією та Україною, який приніс певну сенсацію – під роздачу Москви потрапили політики, яких в Україні вважають лояльними до Росії. У розширеному санкційному списку Росії сотні українських фізичних осіб. Є такі народні депутати, як, наприклад, Олександр Вілкул, Євгеній Мураєв, Вадим Новинський, Тетяна Бахтеєва, Михайло і Дмитро Добкіни, Борис Колесніков та інші. У середу було засідання РНБО України, де розширили санкційний список російських політиків і компаній. Щоправда, прізвища російських діячів, проти яких Україна запровадила санкції, ще невідомі.

– Покійний вже, на жаль, сенатор Джон Маккейн, опинившись набагато раніше у таких російських санкційних списках казав: до Сибіру їздити не збираюся на відпочинок. Пане Карпунцов, ви теж фігуруєте у санкційних списках. І як вам?

Валерій Карпунцов: Фіолетово. Зрозуміло, що Росія, можливо, намагається витримати дипломатичну ноту, дзеркально відзначити тих представників представницького органу, які своєю позицією в більшості своїй є загрозливими для Московії. Але все ж це «операція прикриття» – (Москва прикриває – ред.) своїх агентів впливу.

Це завершення «соцзмагання» серед проросійських партій в Україні

При всій оцінці потенційності роботи того ж Вадима Новинського в Україні як агента впливу Москви (ми ж це розуміємо, зрозуміло, що він це буде заперечувати), яким чином ці санкції торкнуться його? Це як договір про дружбу і співпрацю з Росією, яким вони нас весь час тикали носом, як шкідливого кота на міжнародній арені, мовляв, бачите, договір про дружбу діє. Але зараз ми заявили про його припинення.

(Повна версія програми)

Так само, як і даний дипломатичний крок дає можливість Росії казати: бачите, дії цих людей, які у санкційному списку, не відповідають нашим інтересам... Потрапили до цього списку не тільки ті люди, які відстоюють національні інтереси, становлять загрозу для Росії, але ще й ті, яких вони хотіли там сховати.

– Пане Давидюк, яка ваша оцінка? Що це було з боку Росії передовсім?

Микола Давидюк: Це завершення «соцзмагання» серед проросійських партій в Україні, яким політично був даний рік на те, щоб кристалізувати, хто буде головним локомотивом, на кого буде зроблена ставка фінансова, медійна, людська. Всі ці ресурси будуть направлені в одні руки. Зрозуміло, що хто більше ходив по кремлівських вежах, хто більше туди їздив на поклон, тому Кремль і доручив очолити все це. Хто потрапив у санкційний список, їм зараз говорять, що ви є №2 – вливайтеся, йдіть однією колоною, йдіть до них (Рабиновича – ред.) і домовляйтеся.

Москва не бачить в них політиків, а бачить виключно бойові одиниці, які повинні робити ту роботу, яку присилають з Кремля

Зрозуміло, що Кремль не захоче пускати на вибори 10 партій. Кремль десятки років інвестував мільярди доларів у розпорошення проєвропейського крила України, знищував, десятки партій – «допомагав», як тільки можна, то зараз боїться сам потрапити у цей капкан. Тому він їх мобілізуватиме по максимуму...

Проросійські політики потрапляють у смішну ситуацію. Ще вчора казали, що можуть ось так домовлятися з Кремлем про мир. Гаразд, домовтеся, щоб вас спочатку виключили зі списків, а потім розказуйте про цей прихований мир, який насправді віщує капітуляцію і знищення України. Ці політики знаходяться у колоніальній залежності. У Москві сказали: все, ваша гра зіграна, нам це все сподобалося, але будете робити ось так. І вони мусять виконувати. Це нагадує індійських губернаторів, які літали в Лондон домовлятися, хто буде в опозиції, а кого відправлятимуть збирати чай.

Якщо вони хочуть бути українськими політиками, треба відмовлятися від цього впливу Росії. Вони в руках Росії – ресурс. Москва не бачить в них політиків як політиків, а виключно, як бойові одиниці, які повинні робити ту роботу, яку присилають з Кремля. Так само, як і бойовикам на Донбасі.

Розкол (у таборі проросійських сил в Україні – ред.) зробив Кремль. Але ще більший розкол Кремль зробив, коли вчинив акт агресії на населення, яке спілкувалося російською мовою. Тоді справді відкрилося справжнє, реальне путінське, кремлівське обличчя.

– Пане Мураєв, у вас є якесь пояснення, чому ви опинилися у цьому російському санкційному списку?

Цей список складали дві людини – Порошенко і Медведчук

​Євгеній Мураєв (переклад): Ні Рабиновича, ні Бойка у цьому списку немає. Але у цьому списку є всі ті, хто не увійшов в об’єднання, яке сформував Медведчук в інтересах Порошенка виключно. Цей список складали дві людини – Порошенко і Медведчук. Плюс Медведчук намагається зібрати зрозумілу кількість голосів на південному сході. Потрапити у владу – це його давня амбіція, яка не була реалізована з 2006 року. Росія, я думаю, навіть не звертала уваги на тих, кого їм у цьому списку подали.

Росію і так все влаштовує. Порошенко сплачує податки на території Російської Федерації, де кожен п’ятий карбованець з податків потрапляє до військового бюджету. Йому зараз потрібна конструкція єдиного кандидата, так званого «проросійського», «південно-східного» у другому турі, тим більше, якщо цим кандидатом буде Бойко. Це єдиний зручний для нього (президента Порошенка – ред.) спаринг-партнер. Всім іншим він програє.

Буде формуватися конструкція, вигідна президенту, щоб зберегти політтехнологічну видимість боротьби з агресором, як явний борець проти Російської Федерації, агресії і безпосередньо Путіна, в особі Медведчука. Таким чином Порошенко спробує в’їхати у другий тур. Але я переконаний, що ця конструкція не пройде.

Валерій Карпунцов: З одного боку, Євгеній (Мураєв – ред.) передав канал NewsOne Портнову. Портнов – це був, є і буде соратник Медведчука. З іншого боку Мураєв критикує позицію Шуфрича і того ж Медведчука. Якщо Порошенко, на думку Євгенія, в одному системному зв’язку з Медведчуком, то він також там.

– Наголошу, що і Віктор Медведчук, і Нестор Шуфрич, і всі, без винятку, названі у сьогоднішньому ефірі особи, так само мають змогу висловитися в ефірі, на сайті Радіо Свобода.