МінТОТ: у санкційному списку України – й незаконні археологи у Криму

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих території і внутрішньо переміщених осіб звертають увагу, що до осіб, щодо яких Україна застосовує санкції, є й археологи, що незаконно діють в окупованому Росією українському Криму.

«Україна застосовує санкції не лише до політиків чи бізнесменів Росії. У списку і археологи, які незаконно проводили розкопки в Криму», – написав у твітері міністр Вадим Черниш.

«Name and shame» («назвати і зганьбити» – ред.) – іще один принцип: ми говоримо про осіб, які порушують режим окупованих територій, і ширимо негативний імідж серед організацій, що з ними працюють», – додав міністр.

Росія після окупації українського Криму навесні 2014 року і претензій на володіння ним, серед іншого, незаконно діє на багатому на археологічну й культурну спадщину півострові без згоди України. При цьому в багатьох випадках ця спадщина або фактично руйнується, її цінність знищується (як то відбувається, наприклад, із Ханським палацом у Бахчисараї), або розкрадається і вивозиться з Криму до Росії, як то стається з цінними археологічними знахідками.

Майже вся міжнародна спільнота не визнає претензій Росії на Крим, їх, серед інших, відкидають ООН і її спеціалізовані установи, серед них ЮНЕСКО – Організація ООН із питань освіти, науки і культури. Зокрема, руїни і розкопки на місці стародавнього міста Херсонеса Таврійського, нині в межах Севастополя, визнані одним із українських об’єктів світової спадщини.

В ЮНЕСКО вже не раз висловлювали занепокоєння діями Росії щодо історичної й культурної спадщини окупованого Криму.

Після окупації Криму і агресії на сході України багато провідних країн Заходу і сама України запровадили через це низку пакетів санкцій, у першу чергу щодо російських фізичних і юридичних осіб. Останній наразі український пакет був схвалений 26 грудня. Попереднього дня, 25 грудня, свій черговий пакет санкцій щодо України схвалила Росія.