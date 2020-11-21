Росія продовжила санкції проти західних продуктів і наклала нові щодо Британії

Росія продовжила свої санкції проти низки товарів, у першу чергу продуктів харчування, виробництва низки країн і наклала нові щодо кількох посадовців Великої Британії.

У першому випадку йдеться про контрсанкції, які Росія запроваджувала проти певних товарів із тих країн, які запроваджували свої санкції проти Росії через її агресію проти України, – так зване «продуктове ембарго», яке позбавило росіян низки імпортних продуктів. У разі виявлення таких продуктів на території Росії їх фізично знищують: давлять бульдозерами, закопують, спалюють тощо.

Із приєднанням до західних обмежень усе нових країн їхні продукти теж стали потрапляти під російські санкції. Із 2016 року вони стосуються і низки товарів із України.

Нині президент Росії Володимир Путін підписав указ про продовження чинності російських заходів іще на рік, до кінця 2021-го.

У другому випадку йдеться про відповідь Росії на персональні санкції, що їх запровадила в липні Велика Британія проти посадовців кількох країн, які, як каже офіційний Лондон, причетні до порушень прав людини. У Росії ці обмеження – заборона на в’їзд і замороження можливих активів – стосуються 25 осіб, серед яких голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, заступник генпрокурора Віктор Гринь, кілька чільних нинішніх і колишніх посадовців Міністерства внутрішніх справ, низка суддів і слідчих.

Тепер, як повідомила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, Москва у відповідь запроваджує заборону на в’їзд для 25 британських посадовців. Їхніх імен наразі не називали.