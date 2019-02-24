Швеція викликала посла Росії через небезпечне перехоплення літака – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Швеції викликало для пояснень посла Росії після того, як днями російський винищувач здійснив небезпечне перехоплення шведського літака-розвідника в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем, повідомляє шведське громадське телебачення SVT.

Як повідомила речниця МЗС Швеції Діана Кудгайб, посол викликаний на 25 лютого. «МЗС серйозно ставиться до цього інциденту. Російський літак діяв необачно і небезпечно, ставлячи під загрозу безпеку польотів», – заявила вона.

У Збройних силах Швеції наголошували раніше, що їхній літак перебував у час інциденту 19 лютого в міжнародному повітряному просторі і над міжнародними водами, коли російський Су-27 узяв його під супровід, здійснивши біля нього прольоти на великій швидкості на відстані близько 20 метрів, як видно на фотографії, зробленій зі шведського літака.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст 22 лютого називав таку поведінку російського бойового літака неприйнятною, непотрібною, провокаційною і вкрай небезпечною.

А в Міністерстві оборони Росії того ж дня просто заперечили факт небезпечного зближення.

Попередній авіаінцидент із російськими військовими літаками стався для Швеції 19 січня: тоді відразу три російські військові літаки на короткий час без дозволу влетіли у шведський повітряний простір. Тоді МЗС країни теж викликало для пояснень посла Росії.

Схожі інциденти з російськими військовими літаками – небезпечні наближення до літаків чи кораблів інших держав, польоти з вимкненими транспондерами, без належного контакту з цивільними диспетчерськими службами, зокрема в таких місцях, як Балтика, де багато цивільних авітрас, – останніми роками стаються регулярно. Кілька разів це створювало небезпечні ситуації.