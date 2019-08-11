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11 Серпень 2019, Київ 19:06
Новини | Міжнародні

Росія: активіста Золотаревського звинуватили в організації неузгодженої акції

Борис Золотаревський

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Російські силовики склали протокол про організацію публічного заходу без попереднього повідомлення на активіста Бориса Золотаревського. Опозиціонера, затриманого 10 серпня після узгодженого з владою мітингу на проспекті Академіка Сахарова в Москві, залишили у відділку поліції до суду, який відбудеться 12 серпня.

Золотаревський зі сцени закликав після закінчення мітингу піти до будівлі адміністрації президента Росії. Згодом незначна частина учасників мітингу справді рушила до адміністрації. За підсумками понад 250 людей були затримані поліцією.

/**/ /**/ /**/ У столиці Росії Москві затримали понад 250 людей
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Борис Золотаревський є начальником штабу кандидата в депутати Московської міської думи і юриста «Фонду боротьби з корупцією» Івана Жданова.

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