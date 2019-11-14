Росія перекинула військову техніку до кордону Сирії та Туреччини

Міністерство оборони Росії перекинуло в аеропорт міста ель-Камишли поблизу сирійсько-турецького кордону два транспортно-бойових вертольоти Мі-35М і один Мі-8. Для їхнього прикриття там розміщені й кілька бойових машин зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир-С1», пише видання «Ведомости» з посиланням на начальника авіаційної комендатури ель-Камишли Тимура Ходжаєва.

Серед завдань угруповання є забезпечення безперебійних польотів, збереження вертольотів, охорона і оборона території. За даними російських військових, комендатура включає наземну охорону і систему ППО, диспетчерський пункт, місця для медичного огляду льотчиків і підготовки авіаційної техніки до польотів. Там же розташовані близько 10 одиниць бронетехніки і кілька нарядів військової поліції, необхідної для захисту об’єкта.

Раніше на цьому аеродромі бачили військово-транспортний літак Іл-76 російських Повітряно-космічних сил. Російська армійська авіація в щоденному режимі веде патрулювання кордону на північному сході Сирії.

Російсько-турецьке патрулювання розпочалося наприкінці жовтня відповідно до протоколу, підписаного 22 жовтня в Сочі після переговорів президентів Росії і Туреччини Володимира Путіна і Реджепа Ердогана. Згідно з цим протоколом, патрулювання запроваджується на трьох ділянках прикордонної зони на сирійській території глибиною 32 кілометри, з якої повинні бути відведені сили курдських загонів самооборони.