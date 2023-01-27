Росія порушує права українських дітей, віддаючи їх росіянам на всиновлення – УВКБ ООН

Росія порушує «основоположні принципи захисту дітей» у воєнний час, видаючи українським дітям російські паспорти та віддаючи їх на усиновлення до Росії, заявив в інтервʼю агентству Reuters голова управління ООН у справах біженців (УВКБ) Філіппо Ґранді.

Ґранді заявив, що його агентство не може оцінити кількість дітей, яким видали російські паспорти або віддали на усиновлення до Росії, оскільки доступ до країни вкрай обмежений.

Виступаючи в офісі УВКБ у Києві після шестиденної поїздки Україною, Ґранді сказав, що президент України Володимир Зеленський попросив агентство «зробити більше», щоб допомогти українським дітям з окупованих регіонів.

«Надання їм громадянства або усиновлення суперечить фундаментальним принципам захисту дітей за умов війни. Це те, що відбувається в Росії і не повинно відбуватися», – наголосив голова УВКБ.

Зеленський, виступаючи після зустрічі з Ґранді 25 січня, закликав до створення механізмів для «захисту та повернення» депортованих до Росії українських дітей та дорослих, а також для покарання винних у їхньому насильницькому переселенні.

За даними уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук, до Росії з окупованих територій України незаконно депортували близько 14 тисяч дітей, при цьому повернути назад до країни вдалося поки що лише 125 дітей.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняє переміщувати дітей із території бойових дій на територію держави-агресора. Їм мають бути надані гуманітарні коридори у безпечну зону їхньої рідної країни чи нейтральну країну.

За інформацією правозахисників, насильно депортованих дітей із України готували до усиновлення на території РФ. Наприкінці травня 2022 року російський лідер Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок набуття російського громадянства українськими дітьми-сиротами.

У грудні 2022 року президент РФ затвердив порядок подання заяв про відмову від українського громадянства та отримання громадянства РФ жителями анексованих регіонів, в якому особливо прописані норми про визнання дитини, яка не досягла 14 років, громадянином Росії.

Згідно з документом, російська влада може визнати громадянами РФ дітей, вивезених з окупованих територій України до Росії, на підставі заяви «опікунів або уповноваженого представника освітньої, медичної, соціальної чи іншої організації».

Опікуни чи уповноважені представники зазначених організацій також можуть подати за дитину заяву про відмову від громадянства України. Дітей з окупованих територій, які таким чином стали громадянами Росії, стане складніше повернути в Україну, оскільки, згідно із законодавством РФ, дозвіл на виїзд з Росії неповнолітнього, якому не виповнилося 16 років, дає тільки опікун.

У вересні 2022 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що до Росії незаконно вивезли понад сім тисяч українських дітей.