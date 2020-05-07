Росія: Путін вніс у статути заборону військовим публічно розкривати належність до війська

У Росії президент Володимир Путін вніс у військові статути заборону військовослужбовцям розкривати в засобах інформації й інтернеті свою належність до Збройних сил. Крім того, президент Володимир Путін також заборонив їм мати при собі смартфони й інші схожі пристрої в значній кількості ситуацій.

Указ, що був підписаний, оприлюднений і набув чинності 6 травня, вносить зміни до Дисциплінарного й низки інших статутів російських Збройних сил.

Зокрема, відтепер до грубих провин за Дисциплінарним статутом віднесені й порушення заборони надавати ЗМІ або поширювати в інтернеті інформацію, що дає змогу визначити належність військовослужбовців до Збройних сил чи інших формувань, а також інформацію про інших військових, про звільнених із військової служби, членів їхніх родин і батьків, зокрема й інформацію, що дає можливість визначити місце перебування цих осіб у певний період часу тощо.

Крім того, грубою провиною стає порушення заборони мати при собі при виконанні обов’язків військової служби електронні пристрої побутового призначення, в яких можуть зберігатися чи які дають змогу поширювати через інтернет аудіо, фото, відеоматеріали й дані геолокації в таких випадках, як, зокрема, участь у бойових діях, виконання завдань в умовах «збройних конфліктів» чи «участь у діяльності для підтримання чи відновлення міжнародного миру й безпеки або припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Росії», як і при виконанні багатьох інших обов’язків військової служби: при навчаннях, у нарядах тощо.

Ці заборони були вперше запроваджені в Росії законом, що був ухвалений і набув чинності навесні 2019 року.

Заборони, зокрема, мають на меті унеможливити чи ускладнити розслідування дій російських військ у таких ситуаціях, як їхнє вторгнення в Україну з 2014 року чи в Сирію з 2015-го. Тоді завдяки публікаціям російських військових у соцмережах журналістам, розслідувачам і експертам вдавалося отримати прямі або непрямі підтвердження перебування російських військовослужбовців у цих країнах.

Зокрема, дані з соцмереж допомогли журналістам-розслідувачам підтвердити російське походження комплексу «Бук», із якого був збитий малайзійський «Боїнг» над Донбасом у 2014 році, а також факти російських бомбардувань цивільних об’єктів у Сирії. Фотографії з соцмереж також дозволяли говорити про повномасштабну підготовку російської операції в Сирії ще за кілька тижнів до її офіційного початку у вересні 2015 року.

Тим часом, на думку правозахисників, закон, який торкнеться і солдат-строковиків, може привести до підвищення рівня дідівщини в російській армії.