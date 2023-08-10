У Росії почали показувати вкрадену «Барбі»

Кінотеатр просто неба Gorkiy Cinema в російському місті Тюмень став показувати фільм Ґрети Ґервіґ «Барбі», повідомили Ura.ru та кінокритик Ілля Доленко. Покази відбулися 8 та 9 серпня.

У соцмережах кінотеатру йдеться, що показують екранну копію фільму. «Отже, шанувальникам якості 4К та ідеального звуку краще дочекатися цифрового релізу у листопаді. Але ми знайшли найкращу «екранку», що є в інтернеті. Тож довіртеся нам», – ідеться у повідомленні.

Так звана «екранка», тобто екранна копія – незаконний запис фільму, здійснений відеокамерою з екрану в кінотеатрі. Це поширений спосіб крадіжки чужої інтелектуальної власності.

У кінотеатрі сказали Ura.ru, що фільм знайдений в інтернеті і дубльований російською мовою, але якість картинки буде «нижчою за звичну».

Організатор показу Володимир (прізвище не називається) у розмові з RTVI заявив, що розуміє реакцію людей, які кажуть, що «це незаконно та нечесно щодо правовласників».

«Але для простих людей, які хочуть провести вечір, це цілком нормальна альтернатива за умов відсутніх великих картин у кінопрокаті», – сказав він. За його словами, квиток на перегляд Барбі коштує від 300 рублів.

У Росії офіційної премʼєри «Барбі» не було, оскільки голлівудські студії залишили російський ринок після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Джерела видання «Ведомости» в кіноіндустрії говорили, що в російських кінотеатрах покажуть онлайн-версії фільмів і станеться це не раніше осені.