У столиці Росії застрелили чільного посадовця боротьби з екстремізмом із Інгушетії

У столиці Росії Москві застрелили голову Центру протидії екстремізму Міністерства внутрішніх справ у північнокавказькій республіці Інгушетії Ібрагіма Ельджаркієва.

Його загибель підтвердив Слідчий комітет Росії. Другим убитим у тому нападі, за повідомленнями, був його брат Абдулахмед Ельджаркієв.

Через убивство порушили кримінальну справу.

Припускають, що вбивство Ельджаркієва може бути пов’язане з його роботою.

У січні цього року він уже пережив очевидний замах на його життя: в тій перестілці на межі між Інгушетією і сусідньою Чечнею були поранені три охоронці Ельджаркієва, один із них потім помер від ран.

Ібрагім Ельджаркієв став головою Центру «Е» в Інгушетії минулого року після того, як його попередника Тімура Хамхоєва зняли з посади і потім засудили до семи років позбавлення волі за катування шести затриманих.