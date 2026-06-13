Росіянку, яка співпрацювала з ФСБ, засудили в США до 14 місяців в'язниці

Федеральний суд Південного округу Нью-Йорка засудив росіянку Номму Зарубіну до 14 місяців в'язниці за звинуваченням у наданні помилкових свідчень ФБР про свою співпрацю з ФСБ.

Вирок виявився меншим за мінімальний термін у 18 місяців, які запитували федеральні прокурори, але більшим за термін, який був уже відбутий під вартою. Суд рекомендував направити Зарубіну до в'язниці Данбері у штаті Коннектикут.

Призначений судом адвокат Зарубіної Крістофф Вільямс заявив, що її, швидше за все, депортують після закінчення терміну покарання, і тому просив призначити їй лише «відбутий термін» – час, який вона вже провела під вартою. У листі до судді Зарубіна вибачилася і попросила дозволити їй залишитися в США.

За версією ФБР, у 2020 році Зарубіна була завербована ФСБ та отримала кодове ім'я Alyssa («Аліса»). Стверджується, що за завданням російських спецслужб вона розвивала мережу контактів серед журналістів та експертів. У 2021 році, як повідомлялося на слуханнях у суді, вона навмисне ввела в оману співробітників ФБР, заявивши, що не перебувала в контакті зі співробітниками російських спецслужб.

Звинувачення Зарубіній було висунуто в листопаді 2024 року. Спочатку її відпустили з-під арешту під заставу, проте у грудні 2025 року суд ухвалив рішення знову відправити її під варту. Про таке рішення просило ФБР, стверджуючи, що росіянка неодноразово спрямовувала агенту ФБР повідомлення образливого чи неспокійного характеру, зокрема й уночі і, як стверджується, в стані сп'яніння.

У лютому 2026 року Зарубіна змінила свої свідчення у суді. Згідно з протоколом засідання, вона визнала себе винною за двома пунктами звинувачення: у наданні неправдивих свідчень ФБР та надання неправдивих даних при поданні заяви на отримання громадянства США.

У справі проти Зарубіної також згадується, що з 2016 року ментором Зарубіної була голова Координаційної ради російських співвітчизників у США Олена Бренсон. У 2022 році Бренсон звинуватили в нелегальній роботі як російську агентку.