Прокурори в США просять щонайменше 18 місяців ув’язнення для росіянки, яка зізналася в роботі на ФСБ

Федеральний суд Мангеттена, Нью-Йорк, має винести вирок громадянці Росії Номмі Зарубіній, яка раніше визнала себе винною в брехні щодо контактів з російською ФСБ, а згодом була звинувачена у надсиланні п’яних повідомлень ФБР.

Американські прокурори просили засудити Зарубіну до щонайменше 18 місяців ув’язнення. Суддя Лора Свейн має винести остаточне рішення 11 червня.

Адвокати Зарубіної просили не призначати їй терміну ув’язнення на додачу до того, що вона вже провела за ґратами.

Уродженка сибірського міста Томськ, Зарубіна почала подорожувати до Сполучених Штатів на початку 2010-х років, створюючи собі імідж експертки чи активістки з питань, зокрема, регіональної політики Росії. Вона тісно співпрацювала з американкою російського походження на ім’я Олена Бренсон, яка керувала організацією під назвою «Російський центр Нью-Йорка».





У листі до судді, поданому перед слуханням 11 червня, Зарубіна вибачилася та попросила дозволити їй залишитися в Сполучених Штатах.

«Я твердо вірю, що можу бути цінною для американської розвідувальної спільноти як аналітик», – написала вона, додавши, що навіть у разі депортації «не відмовиться від своєї любові до цієї країни та спогадів», які вона створила за 11 років життя там.

Призначений судом адвокат Зарубіної, Крістофф Вільямс, заявив, що її, ймовірно, депортують після закінчення будь-якого терміну покарання, і тому їй слід присудити лише термін, який вона вже провела під вартою.

ФБР почало допитувати Зарубіну в жовтні 2020 року, невдовзі після обшуку квартири Бренсон на Мангеттені та вилучення десятків комп’ютерів, телефонів та інших електронних пристроїв. Бренсон, яка втекла до Росії, висунули звинувачення через 18 місяців у діяльності як незареєстрованої іноземної агентки.

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Після кількох зустрічей з ФБР протягом подальших років Зарубіну заарештували в листопаді 2024 року за звинуваченням у брехні щодо спілкування з офіцером ФСБ, який нібито надавав поради та рекомендації щодо людей, з якими можна потоваришувати в Сполучених Штатах та інших країнах.

Звільнена під заставу, Зарубіна згодом, за версією обвинувачення, надсилала слідчим ФБР десятки погрозливих або беззмістовних текстових повідомлень та фотографій, часто в стані алкогольного сп’яніння. Згодом прокурори додали ще кілька звинувачень: перевезення жінок по Нью-Йорку для проституції та брехню в її заяві на імміграцію до США.

У грудні суддя Свейн скасувала заставу Зарубіної. Через два місяці вона визнала себе винною за двома звинуваченнями: щодо брехні співробітникам ФБР та неправдивих відомостей у заяві на отримання громадянства США.