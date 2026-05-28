Конгресмен США з Комітету розвідки назвав «єдиний спосіб» досягти справедливого миру

Президенту Росії Володимиру Путіну знадобиться десять років і ще чотири мільйони втрат у живій силі, щоб отримати повний контроль над Донбасом, який він вимагає від України на переговорах. Про це заявив сенатор зі США від Демократичної партії Річард Блюменталь, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Немає жодних підстав дозволяти Володимиру Путіну отримати території, які він не зміг захопити військовим шляхом. За нинішніх темпів, щоб досягти через переговори того, чого він, за його словами, хоче, йому знадобилося б ще десять років і майже чотири мільйони втрат», – заявив Річар Блюменталь у Києві 28 травня.

За словами законодавця, в Росії немає способів виграти війну, якщо Україна матиме необхідні для захисту засобами.

«Я сповнений рішучості забезпечити Україну всім необхідним у її боротьбі за свободу, тому що боротьба України – це і наша боротьба… Європа це розуміє. Америка також повинна це зрозуміти. І я скажу вам: американський народ це розуміє», – наголосив Блюменталь.

Конгресмен Джим Гаймс, що належить до Комітету з розвідки, додав, що територіальні вимоги Росії до України під час переговорів лише засвідчують нещире ставлення РФ до мирного процесу.

«Максималістські вимоги росіян, зокрема – і це важливо – щодо територій, які вони навіть не змогли захопити на полі бою, не були серйозними пропозиціями… Єдиний спосіб зробити ці переговори серйозними – як сенатор неодноразово повторював – це коли Володимир Путін почне відчувати ціну своїх дій, а він, імовірно, вже її відчуває», – підкреслив член Палати представників Гаймс.

Конгресмен наголосив на важливості тиску на Путіна на полі бою, й у цьому контексті наголосив на значенні збільшення постачання озброєння Україні й обміну розвідданими.

«Це не тому, що ми прихильники війни – ми теж хочемо миру. Але це єдиний шлях, який змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб ми могли досягти справедливого миру… Єдиний спосіб цього досягти – якщо українці продовжать завдавати такого рівня втрат і болю російському керівництву, як вони це роблять зараз», – резюмував Гаймс.

Річард Блюменталь та Джим Гаймс перебувають з візитом в Україні. Напередодні з ними провів зустріч президент Володимир Зеленський. Він, серед іншого, заявив про «значну потребу» України в антибалістичних ракетах. Конгресмени також зустрілися з міністром оборони Михайлом Федоровим.