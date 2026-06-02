Трамп призначив в.о. голови нацрозвідки США свого соратника без досвіду роботи в сфері безпеки

Президент США Дональд Трамп призначив виконувачем обов’язків директора національної розвідки Вільяма Пулте, який обіймає посаду керівника Федерального житлового агентства. Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

Вільям Пулте народився 1988 року, він бізнесмен у сфері будівництва й інвестицій, також відомий як блогер і коментатор, прихильник політики Трампа. Досвіду роботи у спецслужбах він не має.

На посаді голови федерального житлового агентства, яку він обіймає з 2025 року, Пулте займається роботою компаній Fannie Mae і Freddie Mac, які займаються іпотечним кредитуванням під гарантії уряду США.

Як підкреслив Трамп, Пулте поєднуватиме свою нинішню посаду і керівництво національною розвідкою.

Для призначення головою національної розвідки Пулте на постійній основі необхідно буде схвалення Сенату.

22 травня подала у відставку колишня директорка національної розвідки США Тулсі Габбард, заявивши, що йде за сімейними обставинами: її чоловік хворий на рак.

Трамп тоді заявив, що виконувачем обов’язків директора національної розвідки стане заступник Габбард Аарон Лукас.

Директор Національної розвідки США координує роботу 18 американських розвідувальних відомств, включно з ЦРУ та ФБР, і є головним радником президента з питань розвідки та національної безпеки.