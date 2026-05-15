ФБР пропонує винагороду в розмірі 200 000 доларів за інформацію про колишню агентку, звинувачену у шпигунстві для Ірану

ФБР оголосило винагороду в розмірі 200 000 доларів за будь-яку інформацію, що допоможе заарештувати колишню агентку контррозвідки США, звинувачену у шпигунстві на користь Ірану.



Згідно із заявою ФБР, опублікованою 14 травня, Моніка Вітт, колишня військовослужбовиця та співробітниця контррозвідки США, була звинувачена федеральним великим журі у лютому 2019 року у шпигунстві, зокрема у передачі інформації про національну оборону уряду Ірану.



За даними ФБР, вона перейшла на бік Ірану у 2013 році.



Згідно з обвинувальним актом, вона згодом надавала інформацію іранському уряду, ставлячи під загрозу конфіденційні та секретні дані та програми національної оборони США.



«ФБР не забуло про це і вірить, що в цей критичний момент в історії Ірану є хтось, хто знає щось про її місце перебування. ФБР хоче почути від вас, щоб ви могли допомогти нам затримати Вітт і притягнути її до відповідальності», – йдеться в заяві.



