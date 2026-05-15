Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

ФБР пропонує винагороду в розмірі 200 000 доларів за інформацію про колишню агентку, звинувачену у шпигунстві для Ірану

На знімку ФБР зображено оголошення про розшук Моніки Ельфріде Вітт, колишньої офіцерки контррозвідки ВПС США
На знімку ФБР зображено оголошення про розшук Моніки Ельфріде Вітт, колишньої офіцерки контррозвідки ВПС США

ФБР оголосило винагороду в розмірі 200 000 доларів за будь-яку інформацію, що допоможе заарештувати колишню агентку контррозвідки США, звинувачену у шпигунстві на користь Ірану.

Згідно із заявою ФБР, опублікованою 14 травня, Моніка Вітт, колишня військовослужбовиця та співробітниця контррозвідки США, була звинувачена федеральним великим журі у лютому 2019 року у шпигунстві, зокрема у передачі інформації про національну оборону уряду Ірану.

За даними ФБР, вона перейшла на бік Ірану у 2013 році.

Згідно з обвинувальним актом, вона згодом надавала інформацію іранському уряду, ставлячи під загрозу конфіденційні та секретні дані та програми національної оборони США.

«ФБР не забуло про це і вірить, що в цей критичний момент в історії Ірану є хтось, хто знає щось про її місце перебування. ФБР хоче почути від вас, щоб ви могли допомогти нам затримати Вітт і притягнути її до відповідальності», – йдеться в заяві.


Форум

XS
SM
MD
LG