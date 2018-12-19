У колонії на Львівщині помер росіянин, який просив Путіна про обмін на українців

У Дрогобицькій виправній колонії №40 на Львівщині помер громадянин Росії Валерій Іванов, повідомила прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За даними відомства, Іванов, перебуваючи у кімнаті відпочинку для ув’язнених, вирішив закрутити лампочку, яка перегоріла. Для цього він заліз на складану драбину, проте не втримався та впав на спину. В офісі омбудсмена зазначають, що Іванов помер через удар потиличною частиною голови об смітник.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України («умисне вбивство») із позначкою «нещасний випадок».

У серпні Валерій Іванов був серед вісьмох громадян Росії, які написали заяви на ім’я президента Росії Володимира Путіна з проханням обміняти їх на українських політв’язнів.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко пише на Facebook, що Іванов був російським військовим, який воював проти України і був за це засуджений. За її словами, його могли помилувати в березні, якби «Росія погодилася забрати своїх громадян».