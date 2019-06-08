У Мін’юсті кажуть, що президент помилував уродженця Росії для обміну, у Зеленського заперечують – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 72-річного уродженця Росії В’ячеслава Висоцького, який є в так званому «списку на обмін», повідомило джерело в Міністерстві юстиції України проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время».

Рішення про помилування Висоцького ухвалене в рамках підготовлюваного обміну, повідомило це джерело.

Тим часом речниця президента Юлія Мендель не підтвердила такої інформації, повідомило агентство «УНІАН» із посиланням на її допис у фейсбуці.

«Я не знаю, що це за указ. Ми нічого цього не знаємо. І «Обозреватель», наскільки я знаю, це зняв. Поки це вся інформація, якою ми володіємо. Я не знаю, що це за указ. Ми ніхто не знаємо, що це за указ, на що це посилання, і звідки ця інформація пішла», – написала, за цим повідомленням, Мендель.

На цей час у її фейсбуці такого допису немає.

Згадок про такий указ також немає на цей час і на сайті президента.

Попереднього дня, 7 червня, інформацію про Висоцького з посиланням на «джерела» опублікувало видання «Обозреватель», але пізніше цю новину зняли з сайту.

В’ячеслав Висоцький є у списку тих, кого Україна пропонує обміняти на українців, що перебувають у в’язницях у Росії і в окупованому нею Криму. Влітку 2018 року співробітники офісу омбудсменки Людмили Денисової уточнювали так званий «список на обмін» і пропонували ув’язненим написати лист президентові Росії Володимирові Путіну з проханням обміняти їх. Висоцький, родом із Росії і росіянин за національністю, але громадянин України (раніше його помилково називали громадянином Росії) такий лист написав.

За даними українських засобів інформації, 72-річний Висоцький був засуджений до 12 років позбавлення волі за державну зраду, яка, найімовірніше, полягала у шпигунстві, але через наявну у вироку державну таємницю він засекречений.