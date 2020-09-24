Росіянину загрожує у США 12 років в’язниці за крадіжку 112 мільйонів акаунтів із соцмереж

Прокуратура в США попросила федерального суддю в Каліфорнії засудити росіянина Євгена Нікуліна до 12 років в’язниці за хакерські атаки на соціальні мережі LinkedIn і Formspring і сервіс Dropbox. Про це повідомив портал Law360 з посиланням на базу даних суду.

У липні журі присяжних в Сан-Франциско визнало Нікуліна винним у викраденні даних 112 мільйонів користувачів зламаних ним сервісів. Присяжні вирішили, що він відповідальний за один із найбільших витоків даних в історії США.

Росіянин був затриманий у Празі в жовтні 2016 року на запит Інтерполу. Він попросив політичного притулку в Чехії, але в квітні 2018 року був екстрадований до США. Пізніше Конституційний суд Чехії визнав це рішення незаконним. Його видачі після арешту так само домагалася Росія.

Нікулін свою провину не визнає, його захист попросив обмежитися терміном, який він уже відбув під вартою, і депортувати його на батьківщину.