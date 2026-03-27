Росіянина засудили в Британії після звернення до поліції сина Трампа

Королівський суд Снерсбрука у Великій Британії засудив росіянина Матвія Румянцева до чотирьох років позбавлення волі за заподіяння тілесних ушкоджень подрузі сина президента США Дональда Трампа – Беррона, повідомляє The Telegraph.

Напад стався в січні 2025 року. За версією обвинувачення, мотивом стали ревнощі Румянцева до симпатії між дівчиною та Берроном Трампом. За твердженням постраждалої, із сином американського президента вона познайомилася через соцмережі.

Згідно з матеріалами справи, Румянцев походить із заможної родини і має підготовку в єдиноборствах. Під час нападу він, як стверджується, відповів на відеодзвінок FaceTime від Беррона Трампа і показав йому через камеру, як дівчина плаче на підлозі. Після цього син президента США звернувся до поліції Лондона і повідомив про те, що відбувається.

Суд установив, що Румянцев протягом години бив потерпілу і говорив їй, що вона може померти. Після арешту, як зазначає The Telegraph, він також робив «неодноразові спроби» уникнути відповідальності і переконував потерпілу відкликати свідчення.

Присяжні раніше виправдали Румянцева за більш важкими звинуваченнями, включно зі зґвалтуванням, нападами і навмисним удушенням.

Суддя окремо відзначив дії Беррона Трампа, наголосивши, що той належним чином сповістив екстрені служби, попри те, що перебував у США.

Суд також зазначив, що Румянцев може бути депортований із Великої Британії після відбуття покарання.