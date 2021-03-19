Росіянин визнав провину в підготовці кібератаки на завод Tesla

Росіянин Єгор Крючков визнав себе винним у змові з метою інтеграції шкідливого програмного забезпечення в комп’ютерну мережу американської компанії Tesla, повідомляє сайт Міністерства юстиції США.

«Сьогодні у федеральному суді громадянин Росії визнав себе винним у змові з метою поїздки до США для залучення співробітника компанії з Невади до схеми розгортання шкідливого програмного забезпечення в комп’ютерній мережі компанії», – йдеться в пресрелізі.

Вирок Крючкову мають ухвалити 10 травня.

27-річного Єгора Крючкова заарештували в Лос-Анджелесі в серпні 2020 року.

Завантаження Крючковим шкідливого ПО дозволило б йому і його спільникам отримати безперешкодний доступ до даних компанії Tesla. Американська влада вважає, що російський громадянин планував завантажити базу даних підприємства і потім шантажувати його керівництво.

Росіянин пообіцяв співробітнику заводу винагороду 1 мільйон доларів. Однак план хакерів був зірваний, оскільки співробітник звернувся до ФБР.

Міністерство юстиції повідомляло, що Крючков приїхав до США за російським паспортом і туристичною візою, російська державна інформагенція «РИА Новости» повідомляла, що Крючков – випускник Санкт-Петербурзького політехнічного університету імені Петра Великого.

Тепер росіянину загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення і штраф 250 тисяч доларів. Після відбуття терміну на Крючкова чекає депортація.