Тисячі людей вийшли в Росії на акції протесту проти сміттєзвалищ

У Росії 3 лютого відбулися акції протесту проти сміттєзвалищ поблизу населених пунктів, полігонів побутових відходів, сміттєспалювальних заводів і так званої «сміттєвої реформи».

Протести під гаслом «Росія не смітник» відбулися більш ніж у 30 містах, включно з Москвою і Санкт-Петербургом, Єкатеринбургом, Новосибірськом, Омськом, Красноярськом та Ярославлем. У Коломні, що під Москвою, де влада заборонила мітинг, відбувся автопробіг.

У Москві близько 300 людей вийшли до будівлі префектури центрального адміністративного округу. Акція не була узгоджена з владою, кілька учасників були затримані. Активісти вимагали запровадити максимальну переробку відходів і роздільне збирання сміття, а також створити систему контролю утилізації відходів.

Наймасовіші протести відбулися в Архангельську і Котласі: в кожному з цих міст на вулиці, за даними організаторів, вийшли по 2,5 тисячі осіб, причому в Архангельську вони пройшли ходою вулицями міста, попри заборону влади. «МБХ-медіа» повідомляє також про 9 тисяч учасників мітингу в Сєвєродвінську.