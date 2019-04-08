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08 Квітень 2019, Київ 17:53
Новини | Міжнародні

На півночі Росії затримали активістів, які протестували проти полігону для московського сміття

Учасники протесту в Архангельську, Росія, 7 квітня 2019 року

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Російські силовики затримали 8 квітня учасників і організаторів акції протесту проти будівництва полігону «Шиєс», на який планують звозити сміття з Москви. Як інформує російська служба Радіо Свобода, шестеро людей були затримані поліцією в Архангельську, де противники будівництва полігону проводили «безстрокову акцію». Серед затриманих – організатор акції Олена Калініна.

Ще один активний учасник протестів проти сміттєвого полігону Дмитро Секушин був затриманий поліцією на шляху до Санкт-Петербурга.

Силовики склали на затриманих протоколи про адміністративне правопорушення.

7 квітня в Архангельську відбулися хода та мітинг протесту проти будівництва полігону «Шиєс». Акція не була узгоджена з владою міста.

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