У Росії оштрафували авторку відео на тлі нафтобази, яка палала після атаки БпЛА

У Росії блогерку Карину Ощуркову, яка зняла відео на тлі нафтобази, що горить в Адлері, оштрафували на 30 тисяч рублів за статтею адміністративного кодексу про невиконання правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. Як зазначає пресслужба судів Краснодарського краю, ролик, який вона зняла та опублікувала у тіктоці, порушує заборону на зйомку наслідків атак БПЛА.



Ощуркова вибачилася і пояснила свою поведінку «станом алкогольного сп’яніння».



На відео на тлі нафтобази Ощуркова позує разом з двома друзями– юнаком і дівчиною. Усі троє приїхали до Сочі з Нижнього Тагілу.





Нафтобаза в Адлерському районі Сочі спалахнула внаслідок атаки українських безпілотників у ніч на 3 серпня. За словами губернатора Веніаміна Кондратьєва, причиною пожежі стало падіння уламків дрону. Телеграм-канали опублікували відео «прильотів» на нафтобазу і з посиланням на очевидців повідомили, що в Сочі було чутно близько 20 вибухів.





