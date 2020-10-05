У Росії за добу виявили майже 11 тисяч хворих на COVID-19, найбільше з початку травня

У Росії за минулу добу виявили 10 888 хворих на COVID-19, що є максимальним із 12 травня числом, повідомив штаб із боротьби з поширенням хвороби.

Згідно з повідомленням, за минулу добу в Росії одужали 3181 людей, 117 померли.

Станом на ранок 5 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив 230 236 українців, 4430 людей померли, одужали 101 252.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 сягнула 35 079 мільйонів, померли понад мільйон людей, одужали 24,5 мільйони.