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09 жовтня 2020, Київ 11:36
Новини | Коронавірус

Понад 12 тисяч хворих за добу – у Росії зафіксували максимум випадків COVID-19 від початку пандемії

Госпіталізація хворого на COVID-19, Москва, кінець вересня 2020 року

У Росії за минулу добу виявили 12 126 хворих на COVID-19, що є максимальним із 11 травня числом і найбільшим від початку пандемії, повідомив штаб із боротьби з поширенням хвороби.

Згідно з повідомленням, за минулу добу в Росії одужали 7092 людей, 201 – померли.

Всього з моменту початку пандемії в Росії інфікувалися 1 237 504 людей, понад 22 тисячі померли, більш ніж мільйон одужали.

У світі, за даними університету Джонса Гопкінса, число виявлених хворих перевищило 36,5 мільйонів, померли за час пандемії понад 1 мільйон людей, одужали понад 25 мільйонів.

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