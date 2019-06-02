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02 Червень 2019, Київ 11:28
Новини | Міжнародні

Росія: влада обіцяє по 150 тисяч рублів госпіталізованим після вибухів у Дзержинську

Дим від вибуху на оборонному заводі в Дзержинську, Росія, 1 червня 2019 року

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Жителі міста Дзержинська Нижегородської області Росії, госпіталізовані після серії вибухів на місцевому заводі «Кристал», отримають матеріальну компенсацію від влади. Цим людям заплатять по 100 тисяч рублів з обласного бюджету і по 50 тисяч рублів з міського бюджету, заявили в прес-службі керівника області.

1 червня на оборонному заводі «Кристал» в цеху з виробництва тротилу сталися три сильні вибухи і почалася пожежа. За офіційними повідомленнями, загиблих немає, постраждали 85 людей, це співробітники заводу і місцеві жителі. 16 із них були госпіталізовані.

/**/ /**/ /**/ Дим над місцем вибухів і пожежі
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За попередніми даними, причиною вибухів стало порушення правил техніки безпеки на заводі. Порушена кримінальна справа.

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