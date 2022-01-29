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Росія розширила «чорний список» представників Євросоюзу

МЗС Росії відправило до представництва ЄС у Москві ноту через розширення «чорного списку»

Москва розширила список представників Євросоюзу, яким заборонено в’їзд до Росії. Це зроблено за принципом взаємності, повідомило напередодні російське МЗС.

Заборона на в’їзд стовуватиметься керівництва європейських приватних військових компаній та представників влади, персонально відповідальних за антиросійську політику та заходи, що порушують законні права російськомовних мешканців та ЗМІ, йдеться у заяві російського відомства.

МЗС Росії відправило до представництва ЄС у Москві ноту через розширення «чорного списку». Про те, хто саме потрапив під обмеження, не повідомляється.

Наприкінці грудня Рада ЄС затвердила санкції щодо ймовірних членів приватної військової компанії «ПВК Вагнера» та трьох, пов’язаних з нею компаній. Брюссель уточнив, що обмеження запроваджуються за дії в Лівії, Сирії, на території України та в Центральноафриканській Республіці.

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