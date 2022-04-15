Росія висилає 18 співробітників представництва ЄС у Москві

Росія висилає з країни 18 співробітників представництва Європейського союзу у Москві у відповідь на висилку 19 російських дипломатів із представництва при Євросоюзі, йдеться на сайті МЗС Росії.

Російське дипломатичне відомство називає висилку європейських дипломатів «відповіддю на недружні дії Євросоюзу».

У п’ятницю в МЗС Росії викликали голову Представництва Європейського союзу Маркуса Едерера, де йому висловили «рішучий протест». Російське дипломатичне відомство заявляє, що ЄС несе відповідальність за «послідовну руйнацію архітектури двостороннього діалогу і співпраці, що створювалася десятиліттями».

Раніше стало відомо, що Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів. Як йдеться на сайті МЗС країни, вони були залучені до діяльності, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини. Послу Росії у Північній Македонії вручили відповідну ноту.

З початку російського вторгнення в Україну США та країни Європи оголосили персонами нон-грата кілька сотень російських дипломатів. Висилка відбувається на тлі повідомлень про ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності російської армії в українських містах та селах. Росія всі повідомлення про агресію щодо мирних жителів категорично відкидає.