Північна Македонія знову висилає російських дипломатів

Північна Македонія оголосила шістьох російських дипломатів персонами нон-ґрата за порушення дипломатичних норм і наказала їм покинути країну, повідомило 15 квітня МЗС.



«Ці особи здійснювали діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і протягом наступних п'яти днів їм доведеться покинути територію Республіки Північна Македонія», – йдеться у повідомленні МЗС.

Це вже друге видворення російських дипломатів з країни відтоді, як Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Минулого місяця п'ятьом російським дипломатам наказали покинути Північну Македонію через «невідповідну» дипломатичну діяльність.

У 2021 році Північна Македонія вислала двох російських дипломатів в результаті окремих інцидентів.

За два роки до цього російського дипломата було вислано з міркувань «внутрішньої безпеки» та на знак солідарності з Великобританією через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки в Солсбері, Англія.

Також Болгарія оголосила персонами нон-ґрата 10 співробітників російської дипломатичної місії в країні, звинувативши їх у розвідувальній діяльності.

МЗС Латвії, Литви та Естонії також повідомляли про видворення російських дипломатів.