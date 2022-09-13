Росія з 2014 року таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям – США

Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям по всьому світу з 2014 року, заявив високопоставлений чиновник адміністрації Джо Байдена з посиланням на дані розвідувального співтовариства США.

«Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів і планувала таємно перевести ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, офіційним особам і політикам у більш ніж двох десятках країн і на чотирьох континентах», – цитує чиновника CNN.

Він додав, що Росія, ймовірно, «таємно перерахувала додаткові кошти у випадках, які залишилися непоміченими».

За словами посадовця, Росія намагалася «отримати переваги від конкретних політичних партій і підірвати демократію в усіх цих країнах».



«Ми вважаємо, що один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його», – сказав представник адміністрації Байдена.



Як повідомляє агенція AFP, в одному з найбільш кричущих випадків, за даними розвідки, російський посол у неназваній азійській країні надав мільйони доларів кандидату в президенти.

У Європі Росія використовувала фіктивні контракти та підставні компанії для фінансування партій, тоді як її державні компанії безпосередньо спрямовували таємне фінансування в Центральну Америку, Азію, Близький Схід і Північну Африку, додає AFP.

Інформація щодо конкретних країн не розсекречується, але повідомляється, що США інформує деякі країни щодо прихованого фінансування Росією, націленого на їхнє політичне середовище.

Російська сторона наразі не коментувала цих заяв.