У США припускають, що РФ буде більше вдаватися до прихованого політичного фінансування задля підриву санкцій

Росія, швидше за все, буде все більше звертатися до прихованого політичного фінансування, щоб підірвати міжнародні санкції через війну в Україні, припускають у розвідці США, повідомив представник Держдепартаменту.

За даними розвідки, Росія витратила 300 мільйонів доларів, щоб вплинути на вибори в десятках країн.

Посадовець зауважив, що Байден нещодавно продовжив надзвичайний стан у зв’язку з постійною загрозою іноземного втручання у вибори.

Адміністрація Байдена також звернулася до розвідки з проханням про оцінку після масштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило міжнародні санкції щодо Москви.

Чиновник відмовився повідомити, скільки грошей, як вважають, витратила Росія в Україні, де влада давно звинувачує президента Росії Володимира Путіна у втручанні у внутрішню політику.

Посольство Росії у Вашингтоні наразі не відповіло на запит Радіо Свобода про коментар щодо заяв про таємне фінансування Москвою іноземних політичних партій та політиків.

Посадовець також відкинув порівняння між діяльністю Росії та фінансуванням ЗМІ та політичних ініціатив США. За його словами, різниця в тому, що Путін витратив величезні суми, «намагаючись маніпулювати демократією зсередини».