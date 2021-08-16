Росія: виявили тіла всіх загиблих під час аварії МІ-8 на Камчатці

Рятувальники виявили тіла ще трьох загиблих під час катастрофи гелікоптера МІ-8, що впав на дно Курильського озера на Камчатці в Росії. Вони знаходяться всередині затонулого гелікоптера. Про це повідомляє місцева влада

Таким чином, знайдені тіла всіх сімох туристів і командира екіпажу, які загинули під час катастрофи гелікоптера. Напередодні підняли на поверхню тіло п’ятого загиблого.

Також на місці аварії виявили бортовий самописець, який спробують підняти на поверхню за допомогою спеціального обладнання.

Повідомляється, що сім’ї загиблих отримають по 3 мільйони рублів (близько 1 мільйона гривень): по 2 мільйони в якості страхової виплати, по 1 мільйону – від компанії «Витязь-Авиа», якій належав гелікоптер.

12 серпня гелікоптер МІ-8, на борту якого перебували 13 туристів і троє льотчиків, впав в Курильські озеро. Туристи приїхали на Камчатку з Москви та Санкт-Петербурга. Вісьмох людей врятували. За словами очевидців, приземленню заважав густий туман.